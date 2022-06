Il presidente russo ad un incontro con giovani imprenditori

(LaPresse) “Il mondo sta cambiando e sta cambiando rapidamente” e in questa nuova realtà “non esistono Stati intermedi, ma solo Stati sovrani o Stati colonie”. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con alcuni giovani imprenditori. “La Russia non può essere circondata da una recinzione e noi stessi non costruiremo una simile recinzione”, ha aggiunto il capo del Cremlino.

