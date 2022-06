Al centro dell'agenda fra i due le preoccupazioni per le capacità nucleari dell'Iran

Il premier israeliano, Naftali Bennett, è arrivato in visita a sorpresa negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta della seconda visita pubblica di Bennett ad Abu Dhabi da quando Israele ed Emirati hanno acconsentito a normalizzare i rapporti nel 2020. È atteso che al centro dell’agenda fra Bennett e il presidente emiratino Mohamed bin Zayed ci sarà l’Iran. Israele ed Emirati condividono preoccupazioni per le capacità nucleari iraniane e la visita di Bennett giunge mentre i colloqui sul nucleare iraniano a Vienna sono in stallo da aprile.

