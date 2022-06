Così la deputata del Movimento Cinque Stelle presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, a margine dell’Assemblea annuale di Confcommercio a Roma

(LaPresse) “Sono d’accordo sul salario minimo, ma bisogna vederlo a trecentossessanta gradi agendo sulla competitività delle imprese”. Lo ha dichiarato la deputata del Movimento Cinque Stelle Carla Ruocco, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, a margine dell’Assemblea annuale di Confcommercio a Roma. “È vero che bisogna seguire l’Europa, ma tenere anche in conto delle peculiarità delle nostre imprese. Il salario minimo è una garanzia per i lavoratori, ma rendiamo competitive anche le imprese agendo sul nucleo fiscale”, ha sottolineato Ruocco. E in merito alla sentenza del Tar, chiamato a decidere sulla leadership di Conte nel Movimento Cinque Stelle, Ruocco ha precisato: “Non siamo preoccupati, siamo in attesa. Ci aspettiamo certo una sentenza favorevole che ci aiuti a guardare al futuro”.

