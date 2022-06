Il 42 enne lo ha annunciato in un video pubblicato sui social

(LaPresse) Il giornalista e scrittore russo Dmitry Glukhovski è nella lista dei ricercati dalla giustizia russa: lo ha rivelato lui stesso, in un video pubblicato sui social, chiarendo che la Russia lo accusa di aver screditato le forze armate e di aver additato di Putin come responsabile del conflitto in Ucraina. Il 42enne si è più volte dichiarato contrario al conflitto in corso in Ucraina. “Sono pronto a ripetere tutto quello che ho scritto: fermate la guerra, è una guerra contro una nazione intera”, ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata