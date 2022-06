Il Presidente russo Putin, quello egiziano Al Sisi e il Presidente algerino Tebboune - Archivio

Secondo le indiscrezioni raccolte la firma dei nuovi patti dovrebbe avvenire nel mese di giugno durante una visita del Presidente algerino Tebboune a Mosca

La Russia e l’Algeria dovrebbero presto firmare un importante accordo di cooperazione militare. Ad affermarlo è il sito di informazione in lingua francese ‘Maghreb Intelligence’ citando fonti riservate. Secondo tali fonti la firma dovrebbe avvenire a margine della prossima visita di Stato del Presidente algerino Tebboune a Mosca. Visita e agenda del viaggio dovrebbero essere finalizzati nel corso del mese di giugno. Il nuovo accordo di cooperazione militare con la Russia – afferma Maghreb Intelligence – è l’asse principale del viaggio presidenziale ed i dettagli dell’accordo sono destinati a restare top secret a causa della loro natura sensibile.

L’accordo consentirebbe regolari esercitazioni militari congiunte tra le forze armate algerine e russe, il rafforzamento della cooperazione a livello di intelligence in diverse questioni regionali, come il Mali e la Libia, e in particolare l’acquisizione di attrezzature militari avanzate destinate a rafforzare la capacità di deterrenza dell’Algeria. Le disposizioni di questo nuovo accordo riguarderebbero inoltre il sostegno militare della Russia all’Algeria in caso di minacce alla sicurezza nazionale o di aggressioni militari straniere. Altre disposizioni aprirebbero la porta all’installazione di unità militari russe specializzate e d’élite sul territorio algerino in caso di grave emergenza. Si tratta chiaramente di un nuovo accordo di difesa che sostituisce la vecchia Dichiarazione di cooperazione strategica, firmata tra i due Paesi nel 2001.

