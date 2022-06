Il premier britannico commenta il voto del Parlamento: "Un grande risultato politico e per il paese"

(LaPresse) Il risultato del voto di fiducia è “decisivo” e “ciò significa che come governo possiamo andare avanti e concentrarci sulle cose che penso siano davvero importanti per le persone”. Così il premier britannico, Boris Johnson, ha commentato il voto del Parlamento di Londra che ha respinto la mozione di sfiducia nei suoi confronti, presentata dal suo stesso partito, i conservatori. “Sono grato ai colleghi e al supporto che mi hanno dato”, ha aggiunto sottolineando che “quello che dobbiamo fare ora è unirci come governo e partito”.

