Una piccola folla si è radunata già all'alba sulla spiaggia a Vierville-sur-mer

(LaPresse) Una piccola folla si è radunata già all’alba a Omaha Beach, in Normandia, in occasione del 78° anniversario del D-Day. Il 6 giugno 1944, le truppe alleate sbarcarono sulle spiagge del nord della Francia denominate in codice di Omaha, Utah, Juno, Sword e Gold, trasportate da 7.000 imbarcazioni. Solo in quel giorno persero la vita 4.414 soldati alleati, di cui 2.501 americani. Più di 5.000 furono feriti. Diverse migliaia le vittime anche tra i militari tedeschi. L’anniversario del D-Day di quest’anno arriva dopo due anni consecutivi in cui la pandemia COVID-19 ha limitato o scoraggiato i visitatori. In molti hanno ritenuto che le celebrazioni in omaggio a coloro che hanno portato la pace e la libertà nel continente avessero un significato speciale quest’anno, dato che la guerra sta nuovamente infuriando in Europa dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio.

