Il 6 giugno 1944 gli Alleati sbarcarono sulle spiagge della Normandia

(LaPresse) – A Sainte-Mere-Eglise si celebra il 78esimo anniversario del D-Day, quando le truppe alleate sbarcarono sulle spiagge della Normandia per liberare la Francia dall’occupazione nazista. Il villaggio fu il primo a essere conquistato dagli anglo-americani e martedì per la strade della cittadina è andata in scena una parata con carri armati e divise dell’epoca, alla quale hanno partecipato anche alcuni veterani della II Guerra Mondiale.

