Da Trafalgar Square a Buckingham Palace l'omaggio alla Regina Elisabetta

(LaPresse) Dopo il concerto di sabato di fronte a Buckingham Palace, con star come Bocelli e i Queen, domenica a Londra si concludono le celebrazioni per il Giubileo di Platino di Elisabetta II. In programma una parata sul Mall, il viale che da Trafalgar Square conduce al palazzo reale, dove sfileranno pupazzi giganti e celebrità per chiudere l’omaggio per i 70 anni di regno della sovrana d’Inghilterra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata