Il bilancio delle vittime destinato a crescere. Le autorità locali non escludono un atto di sabotaggio

Almeno 28 persone sono morte nell’incendio in un deposito di container nel Bangladesh, mentre oltre 100 sono rimaste ferite. È successo a Chittagong. Tra i morti anche cinque vigili del fuoco. Il deposito contiene merci per l’esportazione e l’importazione e si trova a circa 20 chilometri dal porto. Si presume che al suo interno potessero trovarsi anche sostanze chimiche. Secondo i medici il bilancio dell’incidente potrebbe essere peggiore mentre l’incendio non è ancora stato domato del tutto. Le autorità locali non escludono un atto di sabotaggio.

