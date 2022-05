L'Omaha Public Power District ha dichiarato che più di 2.500 clienti sono rimasti senza elettricità nei quartieri vicini

(LaPresse) Un incendio ha devastato un’azienda chimica lunedì sera a sud-ovest del centro di Omaha, negli Stati Uniti, costringendo alcuni residenti ad evacuare e lasciando migliaia di persone senza corrente. Le immagini del vasto rogo sono state diffuse da KETV, per fortuna non si registrano feriti. La prima chiamata ai soccorsi è arrivata poco prima delle 19. Secondo il suo sito web, Nox-Crete produce rivestimenti, indurenti liquidi per pavimenti, riempitivi per giunti, composti per l’indurimento e la sigillatura e idrorepellenti. Le autorità locali hanno invitato le persone che vivevano nelle vicinanze, tra la 13esima e la 20esima, da Leavenworth a Martha, a evacuare e chi non poteva farlo è stato invitato a rimanere in casa con le finestre chiuse. L’Omaha Public Power District ha dichiarato che più di 2.500 clienti sono rimasti senza elettricità nei quartieri vicini all’incendio.

