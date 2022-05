Il lockdown in città è durato circa 2 mesi

(LaPresse) – Alcune banche, nel centro di Shanghai, hanno ripreso il servizio mentre tutta la città cerca di accelerare la riapertura dopo il lockdown per il Covid. Una filiale della Industrial and Commercial Bank of China nel centro ha riaperto sabato, limitandosi a servire cinque clienti alla volta. A chi entra in banca viene chiesto di presentare il proprio codice sanitario per la registrazione digitale. In città registrati 29 nuovi casi lunedì, un calo costante rispetto agli oltre 20.000 al giorno di aprile. Il lockdown in città è durato circa 2 mesi: presto il servizio completo di autobus e metropolitana sarà ripristinato, così come i collegamenti ferroviari di base con il resto della Cina.

