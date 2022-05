Istanbul, la ex Costantinopoli, è stata assediata 28 volte nella storia prima della sua conquista nel 1453 da parte del sultano ottomano Mehmed II

(LaPresse) La Turchia ha commemorato il 569° anniversario della conquista di Istanbul da parte dell’Impero Ottomano, un momento cruciale nella storia per la fine dell’Impero Bizantino. Decine di migliaia di persone si sono unite alle celebrazioni: all’evento principale, organizzato all’ex aeroporto Ataturk, c’era anche il presidente turco Erdogan e la first lady Emine. Un’altra grande celebrazione, che ha ospitato migliaia di persone, è stata organizzata dal Comune Metropolitano in un campo a Maltepe, dove si è svolto un grande spettacolo con droni, luci e fuochi d’artificio. Istanbul, la ex Costantinopoli, è stata assediata 28 volte nella storia prima della sua conquista nel 1453 da parte del sultano ottomano Mehmed II.

