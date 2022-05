“Leonardo è orgogliosa di aver ospitato Sua Altezza, offrendo un’esperienza unica nel suo genere", ha detto il Managing Director di Leonardo Helicopters negli Usa William Hunt

(LaPresse) – Sua Altezza Sheikha Mozah Bint Marwan Al Maktoum ha visitato dagli Emirati Arabi Uniti il sito elicotteristico di Leonardo a Philadelphia negli USA dove ha pilotato il convertiplano AW609, stabilendo un nuovo importante primato per le donne pilota nell’aviazione civile. “Sono entusiasta di essere la prima donna pilota a provare in volo questo aeromobile rivoluzionario. Non si tratta soltanto di un risultato personale. E’ un’opportunità per frantumare un altro soffitto di cristallo per le donne. Cerco sempre di spingermi oltre, per dimostrare che se posso raggiungere un nuovo obiettivo, possono farlo tutte le donne che hanno abbastanza determinazione per provarci”, ha detto l’esponente della famiglia reale di Dubai, figlia dello sceicco Marwan Bin Mohammed Bin Hasher Al Maktoum . “Leonardo è orgogliosa di aver ospitato Sua Altezza, offrendo un’esperienza unica nel suo genere sul primo convertiplano che avrà una certificazione civile” ha dichiarato il Managing Director di Leonardo Helicopters negli Usa William Hunt.

