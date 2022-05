Così la presidente della Commissione europea prima del Consiglio straordinario Ue

(LaPresse) I leader dell’Unione europea si sono riuniti a Bruxelles per discutere nuovamente del sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Ma le divisioni sull’embargo al petrolio russo permangono. L’Ungheria guida un gruppo di Paesi – insieme a Slovacchia, Repubblica Ceca e Bulgaria – che fanno affidamento sul petrolio russo e non possono permettersi di compiere tali passi. “Abbiamo già lavorato molto duramente e con successo con cinque pacchetti di sanzioni. Non è mai stato facile. È lo stesso ora con il sesto pacchetto”, ha spiegato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Le mie aspettative sono basse che sarà risolto nelle prossime 48 ore. Ma sono fiducioso che da allora in poi ci sarà una possibilità”, ha concluso.

