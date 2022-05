Il presidente bielorusso: "Stiamo per affrontare una pressione senza precedenti"

Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, ha creato un comando militare da inviare al confine meridionale con l’Ucraina. “Come previsto da USA, Europa e NATO, si trovano impegnati in un confronto globale con la Russia. In questa battaglia la Bielorussia sta per affrontare una pressione politica, economica e persino militare senza precedenti e prolungata”, ha detto il leader di Minsk fedele alleato di Putin. “Ora siamo costretti a ottimizzare rapidamente, al volo, le nostre difese al confine meridionale”, ha aggiunto Lukashenko.

