Seondo l'Onu sono 4 mila le vittime civili da inizio guerra. Proseguono i bombardamenti su Kharkiv. Il sindaco di Severodonetsk: "Uccise 1.500 persone"

La guerra in Ucraina è arrivata al 93esimo giorno. Mosca stringe la morsa su Severodonetsk. L’esercito russo continua a martellare con l’artiglieria ed è al momento in vantaggio nella regione di Lugansk, come ha riconosciuto il generale ucraino Oleksiy Gromov. Zelensky ha parlato di nuovo di genocidio, mentre gli Usa, secondo quanto riferito dalla Cnn, si preparano a inviare a Kiev i missili a lungo raggio che potrebbero permettere all’Ucraina di arrestate la lenta ma inesorabile avanzata russa nel Donbass.

NOTIZIE IN AGGIORNAMENTO

10h15 Tre esplosioni in regione Dnipro, soccorritori cercano sotto macerie

Tre esplosioni sono avvenute nella notte in Ucraina nella regione meridionale di Dnipro. Lo riporta la Bbc. Secondo Valentyn Reznichenko dell’amministrazione regionale, i soccorritori stanno guardando sotto le macerie alla ricerca di sopravvissuti.

10h00 Bombardamenti russi a Severodonetsk, 4 morti in ultime 24 ore

Quattro persone sono state uccise nelle ultime 24 ore in bombardamenti russi sulla città di Severodonetsk, nell’est dell’Ucraina, e un’altra persona è rimasta uccisa nel villaggio di Komushuvakha. Lo riferisce il governatore della regione Ucraina di Luhansk, Serhiy Haidai. “I residenti di Severodonetsk hanno dimenticato quando è stata l’ultima volta che in città c’è stato silenzio per almeno mezz’ora”, ha scritto in un post su Telegram, aggiungendo che “i russi stanno martellando incessantemente i quartieri residenziali”.

09h45 Ucraina, Zelensky: “Mosca vuole ridurre Donbass in cenere”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, accusa Mosca di volere ridurre in cenere il Donbass. “Vogliono ridurre in cenere Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk e Severodonetsk, come hanno fatto con Volnovakha e Mariupol”, ha detto Zelensky, che ha anche accusato le forze russe di compiere un genocidio nella regione.

08h45 Ucraina, sindaco: “A Severodonetsk uccise almeno 1.500 persone”

A Severodonetsk, attualmente al centro di feroci combattimenti nell’est dell’Ucraina, sono state uccise finora almeno 1.500 persone, mentre restano in città fra 12mila e 13mila persone e il 60% degli edifici residenziali è stato distrutto. Lo ha riferito il sindaco di Sieverodonetsk, Oleksandr Stryuk, secondo cui la città sta resistendo. Severodonetsk è l’unica parte della regione di Luhansk, in Donbass, a essere sotto il controllo del governo ucraino, e le forze russe stanno provando a tagliarla fuori dal resto del territorio controllato dagli ucraini. Il sindaco ha riferito che la strada principale fra le città vicine di Lysychansk e Bakhmut resta aperta, ma ha avvertito che viaggiare su questa strada è pericoloso. Secondo quanto riferito dallo stesso Stryuk, giovedì è stato possibile evacuare solo 12 persone.

08h15 Ucraina, bombardamenti su Kharkiv, 9 morti fra cui un bambino di 5 mesi

È di 9 morti e 19 feriti in Ucraina il bilancio di un bombardamento avvenuto giovedì su Kharkiv, la seconda città più grande del Paese. Lo ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Fra le persone rimaste uccise ci sono un bambino di 5 mesi e suo padre, mentre la mamma del neonato è rimasta gravemente ferita.

08h00 Ucraina, Onu: “4 mila vittime civili da inizio guerra”

Sale a quasi 4 mila il bilancio delle vittime civili accertate in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa, il 24 febbraio. Lo riporta il Kiev Independent, citando il rapporto dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani. Al 25 maggio, i civili uccisi sono “almeno 3.998” mentre il numero dei feriti è 4.693. L’agenzia ritiene che le cifre reali siano molto più alte. La maggior parte degli abitanti sarebbe stata uccisa da armi esplosive con un’ampia area di impatto, inclusi i bombardamenti di artiglieria pesante il lancio multiplo di razzi.

02h00 Ucraina, Usa pronti a nuovo pacchetto aiuti per Kiev, avrà armi più potenti

L’amministrazione Biden si sta preparando a potenziare il tipo di armi da fornire all’Ucraina inviando sistemi missilistici avanzati a lungo raggio, la principale richiesta dei funzionari ucraini. Lo riferiscono fonti alla Cnn.L’amministrazione è favorevole all’invio delle armi come parte di un più ampio pacchetto di assistenza militare e di sicurezza, che potrebbe essere annunciato già la prossima settimana. Nelle ultime settimane altri alti funzionari ucraini, incluso il presidente Volodymyr Zelensky, hanno chiesto agli Stati Uniti e ai loro alleati di fornire loro l’Mlrs, sistemi fabbricati negli Stati Uniti che possono sparare una raffica di razzi per centinaia di chilometri, molto più lontano di qualsiasi altro sistema già presente in Ucraina.Secondo Kiev, potrebbe essere un punto di svolta nella guerra contro la Russia.

01h15 Ucraina, Zelensky: “Pressione su Russia è questione di salvare vite umane”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha criticato le divisioni all’interno dell’Unione europea riguardo le ulteriori sanzioni contro la Russia. “Per quante settimane ancora l’Unione europea cercherà di concordare un sesto pacchetto?”, ha detto nel consueto discorso notturno. “Naturalmente sono grato agli alleati che stanno sostenendo nuove sanzioni. Ma da dove prendono il potere le persone che bloccano questo sesto pacchetto? Perché possono detenere un tale potere?”. “La pressione sulla Russia è letteralmente una questione di salvare vite. E ogni giorno di procrastinazione, debolezza, varie controversie o di proposte per ‘pacificare’ l’aggressore a spese della vittima significa semplicemente che più ucraini vengono uccisi”, ha affermato.

01h00 Ucraina, Zelensky: “Russia vuole commettere genocidio in Donbass”

La Russia sta perseguendo una politica di genocidio nell’Ucraina orientale, distruggendo città, massacrando gli ucraini e deportandoli. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio, citato da Ukrinform.”L’attuale offensiva nel Donbass può rendere disabitata questa regione”, ha spiegato. “Vogliono trasformare Popasna, Bakhmut, Lyman, Lysychansk, Severodonetsk in cenere. Come Volnovakha, come Mariupol.Questo, compresa la deportazione del nostro popolo e le uccisioni di massa di civili, è un’evidente politica di genocidio perseguita dalla Russia”, ha aggiunto Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata