Un elicottero Ka-52 russo in volo verso il fronte ucraino

Forze russe attaccano 40 città del Donbas. Kiev accusa: rapiti 230mila bambini ucraini

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Oggi è il 92 esimo giorno di guerra

09h47 – Kiev accusa, Russia ha rapito 230mila bambini ucraini

Le forze russe hanno rapito almeno 230mila bambini ucraini, “un crimine mirato a distruggere la nazione ucraina privandola delle sue giovani generazioni, che è una manifestazione moderna di colonialismo”. È quanto ha dichiarato la delegazione dell’ucraina alle Nazioni unite, letta dal consigliere presso la missione permanente dell’ucraina all’Onu Serhii Dvornyk durante un dibattito aperto del Consiglio di sicurezza Onu dedicato alla protezione dei civili nei conflitti armati, di cui riferisce l’agenzia di stampa ucraina Ukrinform.

09h37 – Kuleba sente ministra Colonna, sostegno Parigi resta saldo

Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha avuto la prima telefonata con la nuova ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna. Lo riferisce lui stesso su Twitter. “Prima telefonata con la mia nuova omologa francese, Catherine Colonna. Il sostegno della Francia all’Ucraina resta saldo. Abbiamo concordato sulla necessità di aumentare la pressione delle sanzioni sulla Russia, compreso un embargo petrolifero, e abbiamo discusso dello status di paese candidato dell’Ucraina all’Ue. Non vedo l’ora di accoglierla in Ucraina“, si legge nel tweet di Kuleba.

09h29 – Kiev, 240 bambini uccisi da inizio guerra

“Secondo i dati aggiornati alla mattina di oggi, 26 maggio” sono “240 i bambini uccisi e oltre 436 quelli feriti” in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Lo riferisce la procura generale Ucraina, citata dall’agenzia Ukrinform, che aggiunge che 1.883 istituti educativi sono stati danneggiati dai bombardamenti russi in città e villaggi ucraini e 178 di questi sono stati completamente distrutti.

08h41 – Filorussi: 8mila prigionieri ucraini in Donbass

Sono 8mila gli ucraini prigionieri nelle Repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk e il numero è in aumento. Lo ha dichiarato l’ambasciatore del Lugansk in Russia, Rodion Miroshnik, parlando in diretta sul canale tv Soloviev Live. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Ci sono molti prigionieri. Certamente molti di loro sono nella Repubblica popolare di Donetsk, ma anche noi ne abbiamo abbastanza e adesso il dato totale si aggira intorno agli 8mila. Sono tanti e letteralmente centinaia se ne aggiungono ogni giorno”, ha dichiarato Miroshnik.

07h54 – Forze russe attaccano 40 città del Donbas, 5 morti

Le forze russe attaccano 40 città del Donbas, a qunato riferisce la Bbc sul sito web. La Bbc riporta che cinque civili sono morti, 12 sono rimasti feriti e 47 siti civili sono stati distrutti o danneggiati. Le città di Severodonetsk e Lysychansk nel Donbas erano state in precedenza oggetto di intensi bombardamenti.

02h10 – Zelensky: no a concessioni territoriali in cambio della pace

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky respinge qualsivoglia ipotesi di cessione territoriale in cambio della pace con la Russia

01H07 – Zelensky: chi consiglia concessioni a Russia non vede gente comune

“Chi consiglia all’Ucraina di dare qualcosa alla Russia, non sempre vuole vedere la gente comune”.

Lo ha dichiarato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyi in un messaggio video, citato da Ukrinform. “Qualunque cosa faccia lo stato russo, c’è qualcuno che dice: teniamo conto dei suoi interessi. Nonostante migliaia di missili russi abbiano colpito l’Ucraina. Nonostante decine di migliaia di ucraini uccisi. Nonostante Bucha e Mariupol, nonostante le città distrutte”, ha spiegato. “A Davos, per esempio, Kissinger emerge dal profondo passato e dice che un pezzo di Ucraina dovrebbe essere dato alla Russia. Sembra che il calendario del signor Kissinger non sia quello del 2022, ma del 1938. Nel vero anno 1938 – ha proseguito – quando la sua famiglia stava fuggendo dalla Germania nazista, Kissinger aveva 15 anni e capiva tutto perfettamente. Non hanno sentito dirgli che era necessario adattarsi ai nazisti invece di scappare da loro o combatterli”. “Coloro che consigliano all’Ucraina di dare qualcosa alla Russia, i ‘grandi geopolitici’ non sempre vogliono vedere la gente comune. Ucraini ordinari. Milioni che vivono nei territori che si propone di scambiare con l’illusione della pace. Bisogna sempre vedere le persone. E ricordare che i valori non sono solo una parola”, ha aggiunto Zelensky.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata