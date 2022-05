Così il Pontefice durante l'udienza generale in Piazza San Pietro

(LaPresse) Durante l’udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Francesco si dice “affranto” per la strage di Uvalde, in Texas, nella quale sono morte 22 persone, 19 delle quali minori. Nel pregarare per le vittime, il Papa aggiunge: “È tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi. Impegnamoci tutti perché tragedie così non possono più accadere”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata