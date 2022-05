Le immagini dalla Casa Bianca, "in segno di rispetto per vittime di atti di violenza insensati"

Il presidente Joe Biden ha ordinato che le bandiere sventolino a mezz’asta alla Casa Bianca e su tutti gli edifici pubblici sia negli Stati Uniti che all’estero “in segno di rispetto per le vittime degli atti di violenza insensati” a seguito della sparatoria in una scuola elementare a Uvalde, in Texas.

