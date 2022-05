Mercoledì aprirà invece la sua ambasciata a Rabat

La Repubblica del Suriname ha deciso di aprire giovedì un Consolato Generale nella città di Dakhla e mercoledì la sua ambasciata a Rabat.

L’apertura di queste due rappresentanze diplomatiche è stata annunciata durante un briefing stampa congiunto dal Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini all’estero, Nasser Bourita, e dal Ministro degli Affari Esteri, del Commercio e della Cooperazione Internazionale del Suriname, Albert Ramdin, a seguito dei loro colloqui a Rabat.

Il Consolato Generale e l’Ambasciata del Suriname costituiranno due meccanismi in grado di consolidare la cooperazione tra i due Paesi e di dare una nuova dinamica alle relazioni bilaterali, ha dichiarato Bourita.

In una dichiarazione congiunta rilasciata dopo i colloqui tra i due ministri, Ramdin ha espresso il pieno sostegno del suo Paese al piano di autonomia marocchino come unica base per una soluzione politica della disputa regionale sul Sahara marocchino, nel pieno rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità nazionale del Marocco.

Ramdin ha ribadito il riconoscimento da parte della Repubblica del Suriname della sovranità del Regno del Marocco su tutto il suo territorio, compreso il Sahara marocchino.

24 Paesi hanno già aperto consolati nelle città di Dakhla (12 Paesi) e Laayoune (12 Paesi).

Questa posizione del Suriname si inserisce nello slancio di sostegno alla causa nazionale espresso da diversi Paesi del mondo, in particolare della regione caraibica. In totale 12 Paesi su 14 di questa regione hanno cambiato la loro posizione a favore del Marocco sulla questione del Sahara marocchino.

Durante i colloqui, Bourita ha informato Ramdin sugli ultimi sviluppi della questione del Sahara e ha sottolineato il sostegno della comunità internazionale al piano di autonomia marocchina sotto la sovranità del Regno del Marocco, come unica base per una soluzione politica consensuale a questa disputa regionale.

Il funzionario marocchino ha ribadito, a questo proposito, l’impegno del Regno del Marocco nel processo politico in corso, condotto sotto l’egida esclusiva delle Nazioni Unite.

