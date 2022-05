Il premier britannico: "Malattia molto rara, fondamentale tenerla d'occhio"

“È fondamentalmente una malattia molto rara e finora le conseguenze non sembrano essere molto gravi. Ma è importante tenerla d’occhio ed è esattamente ciò che sta facendo la nuova Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito”. A dirlo è il premier britannico, Boris Johnson, in riferimento alla diffusione nel Regno Unito del vaiolo delle scimmie: sono 21 i casi oltremanica finora.

