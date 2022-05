87esimo giorno di guerra in Ucraina

IN AGGIORNAMENTO

10h27 Zelensky: “Guerra finirà solo con diplomazia”

La fine della guerra in Ucraina sarà “diplomatica”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista all’emittente Ucraina ICTV rilanciata dai media locali. “Prima pensavo che sarebbe stato possibile porre fine alla guerra solo con un dialogo. Pensavo che sarebbe stato un dialogo, che in questo dialogo sarebbe stato possibile trovare risposte a molte domande e molte decisioni con la parte russa”, adesso “ho capito che la fine sarà diplomatica”, ha dichiara. La guerra è difficile e la vittoria sarà molto difficile. Sarà sanguinosa, in battaglia, ma la fine sarà decisamente nella diplomazia”, ha detto ancora Zelensky. “Ci sono cose che non saremo in grado di portare a termine se non al tavolo dei negoziati. Noi vogliamo indietro tutto, la Federazione Russa vuole non dare niente”, ha concluso.

09h43 Ucraina, almeno 400 civili morti da inizio febbraio nel Donetsk

1.116 persone sono rimaste ferite, secondo il governatore dell’oblast di Donetsk Kyrylenko. I numeri ufficiali, tuttavia, non includono le persone uccise nelle città di Mariupol e Volnovakha.

Secondo i funzionari, il numero di vittime civili è di circa 20.000. 08h10 Ucraina: Gb, ruolo fondamentale droni per conflitto “La guerra tra Russia e Ucraina ha visto i veicoli aerei senza equipaggio (UAV) svolgere un ruolo fondamentale per entrambe le parti, sebbene abbiano subito un alto tasso di distruzione. Gli UAV si sono dimostrati vulnerabili sia all’abbattimento che al disturbo elettronico”. Lo afferma l’intelligence britannica nell’ultimo report sulla guerra in Ucraina, pubblicato dal ministero della Difesa, in riferimento all’impiego dei droni. 07:05 L’esercito esterno dell’Ucraina distrugge 3 carri armati, lanciamissili Grad

Il comando operativo “Sud” dell’Ucraina ha riferito il 20 maggio che la Russia ha perso almeno 36 soldati, tre carri armati T-72, un lanciamissili Grad e un certo numero di veicoli lungo la prima linea meridionale dell’Ucraina nelle ultime 24 ore.

03h38 Zelensky: piloti rischiano la vita per consegnare ad Azovstal

“I piloti ucraini hanno sfidato il fuoco della contraerea russa per portare rifornimenti umanitari e recuperare i morti e i feriti dall’acciaieria di Azovstal”: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un discorso in tv il 20 maggio. “Sfortunatamente, un gran numero dei nostri piloti è morto. Sono eroi”

