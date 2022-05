Il presidente Zelensly: "Russia continua raid ma senza successo"

L’Ucraina è entrata nell’84esimo giorno di guerra. La Svezia e la Finlandia hanno consegnato la domanda di adesione alla Nato. Gli ambasciatori dei due Paesi hanno dato le rispettive lettere di candidatura al segretario generale dell’Alleanza atlantica Jens Stoltenberg. “Siamo determinati a raggiungere conclusioni rapide” sulla richiesta di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dopo aver ricevuto le richieste di adesione all’Alleanza atlantica dagli ambasciatori di Stoccolma ed Helsinki. Stoltenberg ha affermato che “saranno tenuti in considerazione gli interessi di sicurezza di tutti i Paesi membri”.

9h02 Mosca, Kiev ha tradito combattenti Azovstal usandoli come arma ricatto

“Le autorità di Kiev hanno tradito le persone nell’acciaieria Azovstal di Mariupol, mentre le usavano come strumento di ricatto”. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in onda sulla stazione radio Sputnik, secondo quanto riporta Tass. Zakharova ha inoltre definito le dichiarazioni del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sulla resa dei militanti di Azovstal una menzogna e frutto della propaganda. Zelensky “spaccia per una operazione umanitaria ucraina” il ritiro dei militari dall’acciaieria, che viene invece effettuato secondo il piano che la Russia aveva già proposto diverse settimane fa”, ha detto la portavoce.

8h 54 Gb, Mosca ha schierato ceceni a Mariupol dopo perdita militari

La tenace resistenza ucraina ha ritardato la capacità della Russia di ottenere il pieno controllo di Mariupol”, e “ha inflitto costose perdite di personale tra le forze russe. Nel tentativo di vincere la resistenza ucraina, la Russia ha fatto un uso significativo di personale ausiliario. Ciò include un dispiegamento di forze cecene, probabilmente composte da diverse migliaia di combattenti concentrati principalmente a Mariupol e Luhansk”. E’ quanto afferma l’intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina, pubblicato dal ministero della Difesa. “Il dispiegamento in combattimento di tale personale disparato dimostra i notevoli problemi di risorse della Russia e probabilmente contribuisce a un comando disunito che continua a ostacolare le operazioni di Mosca”, ha notato l’intelligence.

8h37 Nato: Stoltenberg, da Svezia e Finlandia passo storico

Le domande di adesione presentate oggi da Svezia e Finlandia “sono un passo storico”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg dopo aver ricevuto le richieste di adesione dagli ambasciatori dei due Paesi. “Siete i nostri partner più stretti” e “il vostro ingresso aumenterà la nostra sicurezza”, ha aggiunto Stoltenberg, sottolineando poi che ogni Paese ha il diritto di decidere la propria strada.

6h52 premier Moldavia, qualcuno vuole trascinarci in guerra indesiderata

Le “esplosioni misteriose” avvenute in Transnistria, di cui si accusano a vicenda russi e ucraini, “sono incidenti causati da parti interessate che cercano di destabilizzarci e trascinarci in una guerra indesiderata. Sono attacchi mascherati per creare panico e insicurezza”. Lo ha detto la premier della Moldavia Natalia Gavrilita, in un’intervista al Corriere della Sera. “Monitoriamo da vicino la situazione e ci stiamo preparando a scenari diversi. Non abbiamo un controllo effettivo sulla Transnistria, che da 30 anni è guidata dai separatisti sostenuti dalla Russia, e quindi non riusciamo a condurre un’indagine seria su quello che è successo”, ha spiegato la premier, sottolineando poi che “dall’inizio del conflitto il livello d’ansia è molto aumentato. Tanti cittadini sentono le bombe che cadono su Odessa, Vinnytsia o Zhmerynka. Siamo determinati a fare il possibile per mantenere la calma e non permettere a terzi di rompere il nostro equilibrio”.

ooh59 Zelensky, Russia continua raid ma senza successo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che martedì è iniziato con una combinazione di attacchi russi, con le truppe di Mosca che hanno lanciato missili nella regione occidentale di Leopoli e nelle regioni di Sumy e Chernihiv nel nord-est, effettuandto attacchi aerei nella regione orientale di Luhansk. Le regioni di confine dell’Ucraina, ha aggiunto, hanno visto “attività di sabotaggio” russe. “Tutto questo non sta solo creando tensione per il nostro stato, non è solo una prova della nostra forza”, ha detto Zelensky nel suo discorso notturno. “Questo è una specie di tentativo di risarcire l’esercito russo per una serie di fallimenti nell’est e nel sud del nostro paese”, ha detto.

00h31 Kiev si prepara ad abbandonare acciaieria Azovstal

La caduta di Mariupol appare vicina mentre l’Ucraina si prepara per abbandonare l’acciaieria Azovstal, dove i suoi soldati hanno resistito per mesi. Mariupol diventerebbe così la più grande città a cadere nelle mani della Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina sta lavorando per portare le sue restanti truppe al sicuro fuori dall’acciaieria. Nel suo discorso video notturno alla nazione, Zelensky ha affermato che la missione di evacuazione è stata supervisionata da ufficiali dell’esercito e dell’intelligence ucraini e “sono coinvolti i mediatori internazionali più influenti”. Centinaia di combattenti ucraini hanno lasciato l’acciaieria Azovstal e si sono consegnati in mano russa.

00h01 media russi, Duma valuta ritiro da Oms e Wto

Secondo i media russi, la Duma sta valutando il ritiro dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Organizzazione mondiale del commercio. Lo ha riferito la testata Kommersant citando il vice presidente dell’assemblea, Pyotr Tolstoy.

