La premier di Helsinki con Draghi: "Ringrazio il premier per il supporto"

(LaPresse) – “Sono grata all’Italia per il suo sostegno alla nostra domanda di adesione alla Nato. Saremo sempre un partner affidabile”. Lo ha detto la premier finlandese Sanna Marin dopo il suo incontro a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. “Il contesto di sicurezza europeo è cambiato perché la Russia ha fatto capire che vuole limitare le decisioni degli altri Paesi. Questo è il motivo per cui il Parlamento finlandese ha votato per l’adesione alla Nato in maniera schiacciante. Il nostro ingresso rafforzerebbe tutta l’Alleanza”, ha agigunto Marin.

