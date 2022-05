Così il Potefice al termine dell'Udienza Generale in piazza San Pietro

(LaPresse) “Vorrei scusarmi perché oggi per salutarvi non posso venire da voi per via del ginocchio malato. Dovrete venire voi da me, ma vi ricevo col cuore in mano”. Così Papa Francesco al termine dell’Udienza Generale in piazza San Pietro.

