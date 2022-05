Il capo della Farnesina ha sottolineato "l’importanza del ruolo svolto dal Marocco come un polo di democrazia e di stabilità nel Sahel e nelle regioni mediterranee in generale, grazie alle riforme attuate dal Marocco sotto Re Mohamed"

(LaPresse) – Il Marocco e l’Italia hanno espresso, mercoledì a Marrakech, la loro volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale con la firma del piano d’azione per l’attuazione del partenariato strategico multidimensionale. In una dichiarazione alla stampa dopo i suoi colloqui con il ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita, il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio ha rilevato “il grande dinamismo delle relazioni tra Rabat e Roma e l’eccellente livello di cooperazione bilaterale in tutti i settori, compreso quello politico, diplomatico, della sicurezza e dell’antiterrorismo”. Il capo della Farnesina ha sottolineato “l’importanza del ruolo svolto dal Marocco come un polo di democrazia e di stabilità nel Sahel e nelle regioni mediterranee in generale, grazie alle riforme attuate dal Marocco sotto Re Mohamed”.

