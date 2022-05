Lo ha detto l'erede al trono leggendo a Westminster il ' Queen's Speech' in sostituzione della Regina Elisabetta, assente per motivi di salute

(LaPresse) Il governo britannico “avrà un ruolo di primo piano nella difesa della libertà e della democrazia nel mondo”. Lo ha detto il principe Carlo leggendo a Westminster il ‘ Queen’s Speech’ in sostituzione della Regina Elisabetta, assente per motivi di salute. “Il governo di Sua Maestà continuerà a cogliere le opportunità dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, per sostenere la crescita economica. Le normative sulle imprese saranno abrogate e riformate”, ha aggiunto il principe di Galles ed erede al trono che ha letto per la prima volta il discorso della regina in cui viene esposto il programma del governo in occasione della tradizionale apertura della nuova sessione del Parlamento.

