A Mariupol continuano a resistere centinaia di militari e combattenti ucraini, nell'impianto non ci sono più civili

È in corso da parte dell’esercito russo un nuovo assalto all’acciaieria Azovstal a Mariupol, dove centinaia di persone stanno resistendo agli attacchi. È quanto fa sapere il ministero della Difesa ucraino, citato dalla Bbc. Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, ha detto che le forze russe hanno iniziato ad assediare l’impianto dopo che un convoglio delle Nazioni Unite ha lasciato la regione di Donetsk. I russi stavano cercando di far saltare in aria un ponte utilizzato per le evacuazioni per intrappolare gli ultimi difensori all’interno, ha riferito.

IN AGGIORNAMENTO

10h37 Ucraina: Kiev, 26mila soldati russi morti

Dall’inizio dell’invasione in Ucraina la Russia ha perso 26.000 soldati. Lo ha riferito lo stato maggiore delle forze armate ucraine, aggiungendo di aver distrutto 1170 carri armati russi, 2808 veicoli corazzati da combattimento, 519 sistemi di artiglieria, 87 mezzi di difesa aerea, 199 aerei, 158 elicotteri, 380 droni, 94 missili da crociera, 12 imbarcazioni, 1980 autoveicoli e autocisterne, 41 attrezzature speciali.

10h16 Ucraina: Azov, piano militare per liberare combattenti Azovstal

La leadership delle forze armate ucraine sta lavorando a un piano militare per liberare i combattenti asserragliati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo ha affermato l’ex comandante del reggimento Azov Maxim Zhorin in un’intervista a Canale 24 citata da Unian. “Oltre al processo diplomatico, in parallelo c’è un processo di preparazione di un’operazione militare per sbloccare la città. Potrebbe essere in più fasi”, ha affermato Jorin, “non sono sicuro che coloro che attualmente si trovano sul territorio dell’Azovstal abbiano molto tempo, quindi ci stiamo preparando e lavorando in parallelo in due direzioni: diplomatica, per salvarli e farli fuori, e militare”.

10h12 Ucraina: Consiglio sicurezza Onu si riunisce giovedì

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu si riunirà giovedì per un incontro pubblico sulla guerra in Ucraina, alla luce del peggioramento della situazione umanitaria. Lo riportano i media internazionali, citando fonti diplomatiche. La riunione è stata richiesta da Francia e Messico, che hanno chiesto di ricevere briefing da parte dell’Ufficio Onu per gli affari umanitari e dell’Unicef. Sarà la 16esima riunione del Consiglio di sicurezza dall’invasione russa dello scorso 24 febbraio.

09h57 Ucraina: Kiev, in acciaieria Azovstal ancora 100 civili

“Oltre ai militari, nei rifugi rimangono almeno 100 civili. Tuttavia, ciò non riduce la densità degli attacchi da parte degli occupanti. L’artiglieria pesante e gli aerei hanno continuato a bombardare l’impianto per tutto il giorno. I tentativi di prendere d’assalto il terreno continuano a fallire”. Lo afferma il consigliere del sindaco di Mariupol Petro Andryushchenko su Telegram, citato da Ukrinform, a proposito della situazione nell’acciaieria Azovstal di Mariupol.

09h47 Ucraina: corpi 44 civili a Izyum fra macerie palazzo distrutto da russi

I corpi di 44 civili sono stati trovati a Izyum, nella regione di Kharkiv, fra le macerie di un edificio distrutto dalla Russia a marzo. Lo annuncia Oleh Synehubov, capo dell’amministrazione regionale di Kharkiv, in un messaggio sui social network, aggiungendo che l’edificio di cinque piani era crollato con i civili all’interno. “È un altro orribile crimine di guerra degli occupanti russi contro la popolazione civile”, ha dichiarato Synehubov, che non ha precisato dove si trovasse esattamente il palazzo.

09h21 Ucraina: Zelensky, storia giudicherà Russia responsabile

L’Europa, come ha fatto nella Seconda guerra mondiale, deve pensare al prezzo che la Russia deve pagare “per avere riportato in Europa il male di una guerra totale”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo quotidiano discorso serale, aggiungendo che la storia riterrà responsabile la Russia. “Noi gli ucraini, continueremo a lavorare per la nostra difesa, la nostra vittoria e per il ripristino della giustizia. Oggi, domani e ogni altro giorno è necessario liberare l’Ucraina dagli occupanti”, ha detto Zelensky, concludendo il suo intervento con un ringraziamento a tutti coloro che difendono il Paese e promettendo che la bandiera Ucraina un giorno sventolerà di nuovo su tutte le città del Paese. “La bandiera Ucraina tornerà. Perché è il nostro Paese. Un Paese libero europeo”, ha detto Zelensky.

09h10 Ucraina: Kiev, missile Russia ha distrutto monastero di San Giorgio

Dall’inizio della guerra in Ucraina le truppe russe hanno colpito un centinaio di edifici religiosi, distruggendoli o danneggiandoli. Lo ha annunciato il ministro ucraino della Cultura, Oleksandr Tkachenko, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ucraina Ukrinform. Il ministro ha aggiunto che le truppe russe hanno distrutto con un missile il monastero di San Giorgio della Santa Dormizione Svyatogorsk Lavra, a Svyatogorsk, nella regione di Donetsk. Si tratta di un monastero del XV secolo appartenente del patriarcato di Mosca.

08h49 Ucraina: Kiev, Russia potrebbe prendere di mira siti chimici Leopoli

La Russia potrebbe prendere di mira le industrie chimiche dell’Ucraina. È l’avvertimento lanciato dallo stato maggiore dell’esercito ucraino. “La possibilità di sabotaggio dell’industria chimica dell’Ucraina con ulteriori accuse di unità delle forze armate dell’Ucraina non è escluso”, afferma l’esercito di Kiev, senza ulteriormente argomentare. L’avvertimento giunge dopo che depositi di petrolio e altri siti industriali sono stati presi di mira dai bombardamenti russi.

8h19 Ucraina: Kiev, a Odessa 3 missili ipersonici hanno colpito un hotel

Nell’attacco di ieri a Odessa tre missili Kinzhal, cioè i nuovi missili ipersonici russi, sono stati lanciati da un aereo e hanno colpito un “obiettivo di infrastruttura turistica”. Lo riferisce un portavoce dell’amministrazione militare regionale di Odessa, Sergey Bratchuk, aggiungendo che due persone sono state ricoverate in ospedale a seguito dell’attacco. Lo riporta la Cnn, che precisa di non avere potuto confermare la notizia dei feriti. Cnn precisa che negli attacchi lunedì sono stati colpiti un centro commerciale e due hotel nella città portuale meridionale. Non è chiaro perché i due hotel siano stati presi di mira. Quanto al centro commerciale, precisa Cnn citando il comando operativo delle forze armate ucraine, è stato colpito da sette missili, con un bilancio di un morto e cinque feriti.

Missili su Odessa, cinque edifici distrutti

Le autorità ucraine hanno confermato che nella tarda serata di lunedì c’è stato un attacco missilistico su Odessa. Lo riferisce la Bbc, spiegando che dal centro della città si sono sentite tre forti esplosioni. La prima esplosione è stata abbastanza forte da scuotere i finestrini e far scattare gli allarmi delle auto vicine. Le autorità non hanno confermato ulteriori informazioni.

08h21 Biden a Congresso, approvare subito nuovi aiuti a Kiev

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto al Congresso di approvare “immediatamente” il disegno di legge sui nuovi aiuti finanziari all’Ucraina “per portarlo alla mia scrivania nei prossimi giorni”. Biden ha avvertito che gli aiuti esistenti scadranno in “circa dieci giorni”. “Non possiamo permetterci ritardi in questo vitale sforzo bellico”, ha spiegato.

07h20 Ucraina: Kiev, in corso assalto ad acciaieria Azovstal

È in corso da parte dell’esercito russo un nuovo assalto all’acciaieria Azovstal a Mariupol, dove centinaia di persone stanno resistendo agli attacchi. È quanto fa sapere il ministero della Difesa ucraino, citato dalla Bbc.Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco di Mariupol, ha detto che le forze russe hanno iniziato ad assediare l’impianto dopo che un convoglio delle Nazioni Unite ha lasciato la regione di Donetsk.I russi stavano cercando di far saltare in aria un ponte utilizzato per le evacuazioni per intrappolare gli ultimi difensori all’interno, ha riferito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata