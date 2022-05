Le immagini diffuse dal ministero della Difesa

Il ministero della Difesa ucraino ha diffuso alcuni filmati che mostrano un carro armato T90 russo esplodere dopo essere stato colpito da lanciagranate. “Vicino a Stary Saltiv, i combattenti della difesa territoriale di Kharkiv hanno eliminato un altro nuovo carro armato T-90M ‘Breakthrough’. L’orgoglio dell’industria dei carri armati russa è stato distrutto dal lanciagranate anticarro svedese Carl Gustaf”, ha scritto il ministero sul suo Twitter account. AP non può verificare in modo indipendente la data, il luogo o le condizioni in cui è stato girato questo video.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata