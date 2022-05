Così il presidente del Consiglio parlando con il presidente Usa nello studio ovale

“Putin ha pensato di poterci dividere” ma ha “fallito”. Così il premier, Mario Draghi, in un breve scambio di battute con il Presidente Usa, Joe Biden, prima dell’inizio del loro incontro bilaterale. “Le nostre nazioni sono sempre state unite in modo forte e la guerra in Ucraina ha rafforzato questa unione”, ha aggiunto Draghi.

