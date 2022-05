Oltre 300 persone portate in un campo temporaneo nell'insediamento di Bezimenne

A Mariupol evacuati tutti i civili dall’acciaieria Azovstal. Oltre trecento donne, bambini e anziani sono stati tratti in salvo. Sono saliti sugli autobus e sono stati portati in un campo temporaneo nell’insediamento di Bezimenne, vicino al confine con la Russia. In seguito gli sfollati dovrebbero dirigersi verso la città ucraina di Zaporozhnia. Il presidente Zelensky ha affermato che continueranno i lavori per la messa in sicurezza dei corridoi umanitari affinché i residenti di Mariupol e le città circostanti possano essere evacuati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata