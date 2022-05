Il conflitto in Ucraina arriva al 73esimo giorno. Gli sforzi per evacuare più civili possibile dai tunnel sotto l'acciaieria di Azovstal continuano

Il conflitto in Ucraina al 73esimo giorno. Gli sforzi per evacuare più civili possibile dai tunnel sotto l’acciaieria di Azovstal continuano, mentre i combattenti ucraini fanno la loro ultima resistenza a Mariupol. I soldati che stanno resistendo vogliono impedire la completa acquisizione da parte di Mosca della città portuale strategicamente importante.

Decine di persone sono state evacuate ieri dallo stabilimento di Azovstal e consegnate ai rappresentanti delle Nazioni Unite e del Comitato internazionale della Croce Rossa. L’esercito russo ha detto che il gruppo di 50 includeva 11 bambini. Funzionari russi e vice primo ministro ucraino Iryna Vereshchuk hanno affermato che gli sforzi di evacuazione continueranno nel fine settimana.

Le autorità stanno lavorando su opzioni diplomatiche per salvare l’esercito ucraino, che si trova sul territorio dello stabilimento Azovstal a Mariupol, nel processo sono coinvolti influenti mediatori”. Lo ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky in un videomessaggio. Lo riporta Ukrinform.

Ha un costo di 150 milioni di dollari il nuovo pacchetto di aiuti militari fornito dagli Stati Uniti all’Ucraina. A renderlo noto il segretario di Stato americano, Antony Blinken su twitter. Al suo interno “attrezzature militari e forniture per rafforzare le difese e contrastare l’offensiva russa a est”, ha scritto Blinken. Conferma che arriva anche dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

I have authorized $150 million in additional U.S. arms, equipment, and supplies for Ukraine to reinforce its defenses to counter Russia’s offensive in the East. We stand #UnitedwithUkraine .

Today, the U.S. is continuing our strong support for the brave people of Ukraine as they defend their country. I am announcing another package of security assistance that will provide additional artillery munitions, radars, and other equipment to Ukraine. https://t.co/lpvJbFF9Q3

— President Biden (@POTUS) May 6, 2022