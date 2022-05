Il leader bielorusso in un'intervista ad Associated Press

La Bielorussia sta facendo “di tutto” per fermare la guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko, in un’intervista ad Associated Press. Kiev, ha detto, “ha provocato la Russia”, “noi categoricamente non accettiamo alcuna guerra, abbiamo fatto e faremo di tutto perché non ci sia”.

