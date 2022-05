Due minuti di cordoglio per oltre 24mila vittime

(LaPresse) Israele celebra oggi il Memorial Day, in cui il paese ricorda gli oltre 24mila caduti civili e militari nel conflitto israelo-palestinese dal giorno della costituzione dello Stato ebraico. Sirene a lutto per due minuti, in cui tutti i cittadini si sono fermati in segno di rispetto. Cerimonie in diversi cimiteri militari e civili a cui ha partecipato anche il primo ministro Naftali Bennet.

