Il presidente americano chiede al Congresso 33 miliardi per sostenere Kiev

Il presidente Usa, Joe Biden, ha firmato una richiesta fatta al Congresso per avere altri 33 miliardi di dollari per aiutare l’Ucraina a respingere l’invasione russa. Lo ha confermato lo stesso inquilino della Casa Bianca durante una conferenza stampa. “Tutti dobbiamo fare la nostra parte, siamo in un momento molto cruciale” ha detto Biden che ha anche assicurato: “Tutti i nostri partner faranno la loro parte, non possiamo restare a guardare. Gli ucraini pagano con la loro vita il prezzo di questa lotta”.

