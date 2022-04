Morto anche il loro autista pachistano

(Lapresse) Un’esplosione ha distrutto un furgone all’interno di un campus universitario di Karachi nel sud del Pakistan , uccidendo tre cittadini cinesi e il loro autista pachistano. Il capo della polizia di Karachi, Ghulam Nabi Memon, ha affermato che secondo le prime indagini potrebbe trattarsi di un attentato suicida. Le riprese della televisione a circuito chiuso mostravano infatti una persona vestita con un burqa avvicinarsi al furgone pochi attimi prima dell’esplosione. Fra i tre cinesi morti il direttore dell’Istituto Confucio, che offre corsi di laurea in lingua cinese, e due insegnanti. Nessuno ha rivendicato l’esplosione ma l’esercito di liberazione del Baluchistan, un gruppo militante nell’omonima provincia, ha preso di mira cittadini cinesi in attacchi in passato.

