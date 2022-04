Il video è stato rilasciato dalla polizia di Santa Fe

(LaPresse) Subito dopo la tragedia sul set di ‘Rush’ – in cui morì accidentalmente la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, l’attore Alec Balwin viene interrogato dagli agenti su quanto accaduto negli uffici dello sceriffo di Santa Fe, in New Mexico. Baldwin spiega di “non aver mai visto una cosa del genere” pur avendo sparato con diverse pistole e più volte nella sua vita durante le riprese di un film. “Mi dicono sempre di controllare prima di ogni colpo, e questo è importante – ha spiegato l’attore -. Dovevano essere proiettili finti. Io tiro fuori la pistola, la carico, sparo e lei cade a terra si accascia”.

