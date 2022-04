Così il leader nordcoreano durante una parata militare

(LaPresse) Dalla Corea del Nord arriva la notizia che il leader Kim Jong Un ha promesso di rafforzare in modo accelerato la capacità nucleare del paese. Durante una parata militare per il 90esimo anniversario di fondazione dell’esercito Kim Jong Un ha spiegato che “le forze nucleari, simbolo della nostra forza nazionale e fulcro della nostra potenza militare, dovrebbero essere potenziate sia in termini di qualità che di scala”. “Per far fronte alle situazioni politiche e militari in rapido mutamento e a tutte le possibili crisi del futuro, avanzeremo più rapidamente” ha aggiunto e “continueremo ad adottare misure per sviluppare ulteriormente le forze nucleari del nostro Stato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata