Colpita anche una bambina di 12 anni

(LaPresse) Sparatoria negli Stati Uniti dove almeno quattro persone sono rimaste ferite a Washington Dc, raggiunte da colpi arma da fuoco nella zona tra Cleveland Par e Van Ness. Secondo quanto riporta la polizia il presunto autore del folle gesto è morto. L’uomo sarebbe stato trovato senza vita in un appartamento, le autorità non hanno rilasciato le sue generalità né ha fornito ulteriori informazioni sul suo possibile ruolo nell’incidente. Per quanto riguarda le persone ferite, si tratta di un ex poliziotto 54ennne, di due donne di 30 e 60 anni e di una bambina di 12 anni, raggiunta al braccio da un proiettile.

