Le immagini rilasciate da Maxar Technologies mostrano le fosse scavate nelle due settimane a cavallo tra marzo e aprile

(LaPresse) Nuove immagini satellitari mostrano quelle che sembrano essere fosse comuni vicino a Mariupol. Sono le stesse autorità di Mariupol a denunciare su Telegram quella che sembrerebbe l’ennesimo crimine di guerra perpetrato dalla Russia. Sarebbero fino a 9mila i civili ucraini uccisi e seppelliti in queste fosse comuni nel tentativo di nascondere il massacro avvenuto durante l’assedio della città portuale. A fornire le immagini, ancora una volta è la società americana, Maxar Technologies, le cui foto sono state scattate a cavallo di due settimane tra marzo e aprile e mostrano più di 200 fosse comuni scavate nella città di Manhush, poco fuori Mariupol. Gli scatti, pubblicati anche dal New York Times, sono stati rilasciati poche ore dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha rivendicato la vittoria nella battaglia a Mariupol, nonostante la presenza di circa 2mila combattenti ucraini asserragliati in una gigantesca acciaieria. Putin ha ordinato alle sue truppe di sigillare la roccaforte “in modo che nemmeno una mosca passasse” invece di assaltarla.

