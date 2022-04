La scossa avvertita anche in Italia

(LaPresse) Trema la terra in Bosnia Erzegovina. Ieri sera alle 23.07 un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la regione meridionale del Paese. L’epicentro è stato registrato a 5 km di profondità nella zona di Mostar. Il bilancio parla di un morto e di diversi feriti. La vittima sarebbe una donna, deceduta per le gravi ferite dopo i crolli nella sua abitazione. La scossa è stata avvertita anche in Italia, in particolare in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

