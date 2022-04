Nuove armi a Kiev, il presidente ucraino Zelensky: "Alleati iniziano a capire cosa ci serve". Battaglione Azov: "Inaccettabile proposta russa di deporre le armi"

Cinquantasettesimo giorno di guerra in Ucraina.

IN AGGIORNAMENTO

11h36 Sindaco, a Mariupol fossa comune, corpi portati in camion da russi

Il sindaco di Mariupol, Vadim Boychenko, intervenendo in tv ha detto che vicino Mariupol è stata trovata una nuova fossa comune di 30 metri. “I nostri cittadini hanno riferito che vicino Mangush loro (i russi ndr.) hanno scavato una fossa comune e hanno portato i corpi con i camion”, ha detto il sindaco, secondo il quale in questo modo i russi stanno provando a nascondere i crimini commessi a Mariupol. Lo riporta l’agenzia di stampa ucraina Unian, ricordando che il 9 aprile Lyudmila Denisova, membro della commissione diritti umani della Verkhovna Rada, cioè il Parlamento ucraino, aveva riferito che a Mariupol i crematori mobili russi sono a pieno lavoro.

11h19 Kiev denuncia: “Leader ceceno Kadyrov incaricato da Putin di uccidere Zelensky”

Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha ricevuto un piano per eliminare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky il 3 febbraio durante un incontro con Putin. Lo ha detto il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina, Oleksiy Danilov, citato da Ukrinform. Secondo Kadyrov, in questa riunione è stato coordinato il piano per uccidere Zelensky e Kadyrov ha assunto l’impegno che il suo gruppo lo avrebbe completato.

Danilov ha detto che c’erano tre gruppi. “Abbiamo monitorato tutti e tre i gruppi. Uno di loro è stato eliminato dai nostri militari. Due in seguito hanno lasciato il nostro paese. Uno ora si trova nella regione di Donetsk, l’altro nella città di Mariupol, ma non sono in prima linea”, ha detto Danilov.

11h10 Kiev: “Chiediamo ai russi corridoio da Azovstal per 1500 persone”

“Chiediamo ai russi un corridoio umanitario urgente dallo stabilimento Azovstal di Mariupol. Ora ci sono circa 1.000 civili e 500 soldati feriti. Devono essere tutti evacuati da Azovstal oggi. Invito i leader mondiali e la comunità internazionale a concentrare i loro sforzi su Azovstal ora. Ora questo è un punto chiave e un momento chiave per lo sforzo umanitario!”. Così la vice premier Ucraina Iryna Vereschuk su Telegram.

10h40 Putin: “Chi depone le armi sarà risparmiato”

“Suggerisci ancora una volta a tutti coloro che non hanno ancora deposto le armi di farlo. La parte russa garantisce loro la vita e un trattamento dignitoso in conformità con gli atti legali internazionali pertinenti. Tutti coloro che sono feriti riceveranno assistenza medica qualificata”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin al ministro della Difesa Sergei Shoigu, invitando tutti coloro che non hanno consegnato le armi a Mariupol a farlo. Lo riporta Ria Novosti.

10h01 Putin annulla ordine assalto acciaieria Azovstal di Mariupol

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di non ritenere opportuno prendere d’assalto la zona dell’acciaieria Azovstal di Mariupol e ha annullato l’ordine. Lo riferisce Interfax. “Considero inopportuno il proposto assalto alla zona industriale, ordino di annullarlo”, ha detto in un incontro con il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. Quest’ultimo ha riferito a Putin della liberazione di Mariupol. “Il completamento del lavoro di combattimento per liberare Mariupol è un successo, mi congratulo con te”, ha detto Putin al ministro della Difesa, chiedendogli di trasmettere parole di gratitudine alle truppe e presentare proposte per premiare i militari.

9h04 Battaglione Azov a Mariupol, inaccettabile proposta russa di deporre armi

Il battaglione Azov, asserragliato all’acciaieria Azovtal di Mariupol, considera inaccettabile la proposta della Russia di deporre le armi e arrendersi. “Siamo pronti a evacuare”, ha detto il vice comandante del reggimento Azov, il capitano Sviatoslav Palamar, in un video citato da Ukrinform, “con le nostre armi leggere, per soccorrere il personale a noi affidato, per evacuare i feriti, per prelevare i corpi dei caduti e seppellirli con onore all’interno del territorio non controllato dalla Russia”. Secondo Palamar, il centro di comando dei difensori di Mariupol ha parlato con il consigliere presidenziale Mykhailo Podoliak e il capo della delegazione ucraina nei colloqui di pace con la Russia, David Arakhamia. Hanno espresso la disponibilità ad andare a Mariupol per tenere colloqui con i negoziatori russi, Vladimir Medinsky e Leonid Slutsky, sull’evacuazione della postazione militare.

7h26 Mosca interromperà guerra quando sarà eliminata minaccia Nato

La guerra della Russia in Ucraina “finirà quando le minacce legate alla cattura dell’Ucraina da parte della Nato saranno eliminate”. Lo ha dichiarato il capo del secondo dipartimento Cis del ministero degli Esteri russo Alexey Polishchuk in un’intervista con la Tass, definendola “operazione militare speciale della Russia”. “L’operazione militare speciale finirà quando i suoi compiti saranno soddisfatti. Tra questi ci sono la protezione della popolazione pacifica del Donbass, la smilitarizzazione e la denazificazione dell’Ucraina, così come l’eliminazione delle minacce alla Russia provenienti dal territorio ucraino a causa della sua cattura da parte dei paesi della Nato”, ha detto Polishchuk, sottolineando che “l’operazione speciale si sta svolgendo come previsto. Tutti i suoi obiettivi saranno raggiunti”.

7h14 Gb, russi avanzano verso Kramatorsk, prosegue uso missili

“Le forze russe stanno ora avanzando dalle aree di posizionamento nel Donbas verso Kramatorsk, che continua a soffrire di persistenti attacchi missilistici”. Lo afferma il ministero della Difesa britannico nell’ultimo bollettino dell’intelligence su Twitter, precisando come “la Russia probabilmente desidera dimostrare successi significativi prima delle celebrazioni annuali del 9 maggio, giorno della vittoria. Questo potrebbe influenzare la rapidità e la forza con cui tentano di condurre operazioni in vista di questa data”. L’aggiornamento aggiunge che “persistono alti livelli di attività aerea russa, poiché la Russia cerca di fornire un supporto aereo ravvicinato alla sua offensiva in Ucraina orientale, per sopprimere e distruggere le capacità di difesa aerea ucraine”.

6h45 Ministro Salute, russi usano bombe a grappolo, sono terroristi

“Il nostro personale sanitario fornisce assistenza a tutti, soldati di Putin compresi. Siamo diversi dalla Federazione russa, aderiamo rigorosamente alla Convenzione di Ginevra, che è molto chiara a riguardo”. Lo ha dichiarato i ministro della Salute ucraino, Viktor Liashko, in una intervista al ‘Corriere della Sera’, sottolineando che i russi non rispettano la Convenzione: “Sono terroristi. Uccidono i civili, stuprano le donne e i bambini. È per questo che chiediamo a tutti i Paesi di non fare più affari con loro. Aiutateci con gli armamenti e vinceremo questa guerra”. Liashko afferma di aver visto l’uso di armi vietate dal diritto internazionale: “Ho visto diverse ferite causate da bombe a grappolo”.

1h42 Zelensky: “Alleati cominciano a capire cosa ci serve”

“Sono felice di dire, con cauto ottimismo, che gli alleati cominciano a capire cosa ci serve, cosa esattamente ci serve e quando ci serve, non tra settimane o un mese ma subito”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio pubblicato su Facebook, ribadendo che “gli attacchi della Russia si stanno facendo più intensi ora”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata