Decine di persone ricoverate in ospedale. Sospesi i voli nella capitale

Una forte tempesta di sabbia ha ricoperto Baghdad, costringendo dozzine di persone al ricovero negli ospedali alle prese a causa di problemi respiratori. La visibilità si è notevolmente ridotta e la maggior parte di coloro che hanno sfidato le strade indossavano mascherine chirurgiche. I ricoverati in ospedale erano, per la maggior parte, persone anziane o con pregressi problemi di asma. Tutti i voli per Baghdad sono stati sospesi nella giornata di mercoledì 20 aprile fino a nuovo avviso.

