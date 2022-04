53° giormo di guerra: Igor Terekhov ha chiesto ai propri concittadini di rimanere nei rifugi

(LaPresse) “La nostra voglia di vivere vincerà la morte che porta con sé l’aggressore russo, ma in questo giorno difficile, continuiamo a evacuare le persone dalle zone più pericolose della città che sono sotto incessanti bombardamenti”, così il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov in un video messaggio in cui ha aggiunto: “Stiamo spostando le persone in luoghi che sono meno pericolosi perché non ci sono più luoghi completamente sicuri a Kharkiv. Lì forniamo un posto dove vivere, cibo caldo, doccia, assistenza medica”.

