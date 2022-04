Colpiti obiettivi del Partito dei Lavoratori del Kurdistan con jet e artiglieria

(LaPresse) – La Turchia ha lanciato una nuova offensiva terrestre e aerea contro i militanti curdi nel nord dell’Iraq. Lo ha annunciato il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, sottolineando che sono stati colpiti obiettivi del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) con jet e artiglieria e che le truppe hanno poi attraversato la regione via terra o sono state trasportate in aereo da elicotteri. Akar ha affermato che i jet “hanno colpito con successo” rifugi, bunker, grotte, tunnel, depositi di munizioni e quartier generali appartenenti al Pkk. Il gruppo mantiene basi nel nord dell’Iraq e ha utilizzato il territorio per attacchi alla Turchia.

