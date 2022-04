La funzione officiata dall'arcivescovo Pierbattista Pizzaballa nella Chiesa del Santo Sepolcro

I cristiani di Gerusalemme si sono radunati nel giorno di Pasqua nella Chiesa del Santo Sepolcro per la Santa Messa. La funzione è stata officiata dall’arcivescovo Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e massimo ecclesiastico cattolico romano in Terra Santa. La Pasqua commemora la risurrezione di Gesù Cristo, come raccontato nella Bibbia. I cristiani, tradizionalmente, credono che Gesù sia stato crocifisso e sepolto nel luogo in cui ora sorge la chiesa di Gerusalemme.

