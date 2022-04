Fedeli provenienti da tutto il mondo per la Via Crucis in Terra Santa

(LaPresse) I cristiani a Gerusalemme sono tornati a celebrare i riti pasquali del Venerdì santo con la consueta processione per le vie della città dopo due anni di restrizioni a causa del Covid. Pellegrini provenienti da tutto il mondo hanno ripercorso il sentiero di ciottoli che attraversa le mura della città vecchia, portando in spalla croci di legno e cantando inni sacri in occasione di uno dei giorni più solenni per la comunità cristiana. La tradizione, infatti, narra che Gesù percorse proprio quelle strade portando la croce in spalla verso la sua crocifissione e i pellegrini hanno ripercorso la Via Crucis rievocando i momenti simbolici della storia cristiana.

