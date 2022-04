Telefonata tra il leader di Kiev e il presidente americano

(LaPresse) – Ulteriori 800 milioni di dollari in armi, munizioni e altri aiuti alla sicurezza per l’Ucraina. Questo l’accordo tra gli Usa e Kiev per portare avanti il conflitto con la Russia. “Ho parlato oggi con il presidente degli Stati Uniti Biden. Abbiamo concordato 800 milioni di dollari in assistenza militare, comprese armi, munizioni, sistemi di artiglieria, mezzi corazzati per il trasporto di personale, elicotteri e altri. Siamo sinceramente grati per il supporto” ha sottolineato il presidente ucraino Zelensky in un video.

