Il presidente Usa rivela l'intenzione di recarsi personalmente nella capitale

(LaPresse) – Il presidente americano Joe Biden, mentre sta per imbarcarsi sull’Air Force One dalla base di Andrews, in Maryland, risponde alle domande dei reporter che gli chiedono se ha intenzione di mandare alti esponenti dell’amministrazione a Kiev in Ucraina. “Stiamo decidendo ora”, risponde il capo della Casa Bianca che aggiunge: “Siete pronti ad andare?”, confermando poi di essere pronto a intraprendere lui stesso il viaggio.

